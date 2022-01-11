Kayganlaşan yolda devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.

Sakarya Caddesi üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Bayram Karaca(13) idaresindeki elektrikli bisikletin dengesini kaybederek, devrildi. Kazada sürücü Karaca, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Karaca'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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