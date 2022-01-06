Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, akşam olunca Şahin, ailesi sobayı söndürerek yattı. Gece uyanan baba Mehmet Şahin (41) mide bulantısı olduğunu fark edince eşi Ayşe Şahin (41) ve çocukları Hatice Kübra Şahin (13), Halil İbrahim Şahin (11) ve Mustafa Şahin'i (4) uyandırarak sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Şahin ailesinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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