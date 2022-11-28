Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal alanda kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından kırsal alanda kaçak avlanmanın önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından avlanma yapanların belge ve kuralları uymaları noktasında denetim gerçekleştirildi.Kaynak: PHA
Kaçak avcılara göz açtırılmıyor
Adıyaman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için denetimlerini sürdürülüyor.
28 Kasım 2022 Pazartesi 12:52
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