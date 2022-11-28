Kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal alanda kaçak avlanmaya karşı denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından kırsal alanda kaçak avlanmanın önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından avlanma yapanların belge ve kuralları uymaları noktasında denetim gerçekleştirildi.