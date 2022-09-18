Kaçak avcılar tarafından yaralanan yaban keçisi telef oldu - Videolu Haber

Kentte kırsal alanda tüfekle vurulmuş yaban dağ keçisini görenleri durumu Adıyaman Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı olarak alınan dağ keçisi tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan yaban dağ keçisi yapılan tüm müdahaleye rağmen telef oldu. Jandarma ekipleri tarafından yaban dağ keçisini yaralayan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: PHA

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