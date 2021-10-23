İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber

Kavga, akşam Eskisaray Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi.

Bilinmeyen nedenden dolayı Mimar Sinan Parkı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi tekme-tokat kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ş., ayağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralan A.Ş., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan A.Ş'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Videosu :