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Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı - Videolu Haber

Adıyaman'da, Suriye uyruklu şüpheli hırsızlık için girdiği binada ayakkabı çaldığı fark edenlerin ihbarıyla gelen polisler arasında yaşanan kovalamacayla gözaltına alındı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 16:28
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Hırsızlık şüphelisi kovalamacayla yakalandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Suriye uyruklu Celal Burç, 3 katlı binanın 3'üncü katına çıkarak Süleyman Bal'a ait ayakkabıyı çalmak istediği esnada fark etmesi üzerine polise haber verdi. Polis ekiplerini fark eden hırsızlık şüphelisi kaçtı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Mara Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu hırsızlık şüphelisinin adresinde yapılan aramada çaldığı malzemeler ele geçirildi. Polis malzemelerle birlikte gözaltına aldığı Suriye uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

Kaynak: PHA
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