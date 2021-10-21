HDP eski Adıyaman İl Başkanı PKK’dan gözaltına alındı - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009-2013 yıllarında HDP'nin eski Adıyaman İl Başkanı Mehmet Varol terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

“PKK toplumsal alan kontrolü oluşturmuş”

Gözaltına alınan Mehmet Varol İl Jandarma Komutanlığında alınan ilk ifadesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütünün parti içinde örgütten talimat alan ‘toplumsal alan kontrolü’ grubunun oluşturulduğunu, bu grubun parti faaliyeti adı altında örgütün talimatlarını yerine getirdiğini, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunduklarını, 2013 yılında Bezar dağında 1994 yılında öldürülen 28 teröristi anma etkinliğine katıldığını itiraf etti. Mehmet Varol jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: PHA

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