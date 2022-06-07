Besni'de otomobil devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Köseceli beldesinde yakınlarında Besni yönünde ilerleyen H.K., yönetimindeki 07 AYN 108 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobil, orta refüje çıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilden yaralı olarak çıkan otomobil sürücü H.K., A.H., ile ismi öğrenilmeyen 1 kişi Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.