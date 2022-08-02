Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı

Kent merkezinde plakası ve sürücüsü açıklanamayan otomobilin şüpheli hareketlerinden sergilemesi üzerine polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.