Kent merkezinde plakası ve sürücüsü açıklanamayan otomobilin şüpheli hareketlerinden sergilemesi üzerine polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Adıyaman’da uyuşturucuya 3 gözaltı
Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durulan otomobilde uyuşturucu çıkarken 3 şüpheli gözaltına alındı.
02 Ağustos 2022 Salı 11:28
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