Adıyaman’da uyuşturucuya: 2 tutuklama

Adıyaman’da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durulan iki otomobilde yapılan aramada 74 uyuşturucu hap ve 2.88 gram metamfetamin ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliye çıkarılan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan uygulamada şüphe üzerine iki otomobil durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 74 uyuşturucu hap ve 2.88 gram metamfetamin ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken F.K ,O.U, G.A, A.A, A.S, ve E.A gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye çıkarılan şüphelilerden F.K ve O.U tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.