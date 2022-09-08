Adıyaman'da televizyon hırsızlığına 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay, Tut ilçesinde meydana geldi.

İlçe merkezinde işyerlerinden televizyonlar çalındığı ihbarıyla olay yerine gelen Tut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan inceleme ve görgü tanıkların ifadesi sonrası T.D., çaldığı ve D.B'ye sattığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından D.B'nin adresinde düzenlenen operasyonda televizyonlar ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B. ve T.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen televizyonlar ise sahiplerine teslim edildi.