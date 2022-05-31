Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı belirlenen ve Malatya'da oldukları tespit edilen S.G ve H.G'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Adıyaman'a getirildi. Adıyaman'a getirilen S.G ve H.G., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da PKK üyelerine operasyon: 2 gözaltı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda Malatya'da gözaltına alınan 2 şüpheli Adıyaman'a getirildi.
31 Mayıs 2022 Salı 16:54
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