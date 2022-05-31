Adıyaman'da PKK üyelerine operasyon: 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı belirlenen ve Malatya'da oldukları tespit edilen S.G ve H.G'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere Adıyaman'a getirildi. Adıyaman'a getirilen S.G ve H.G., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.