Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre olay Adıyaman Merkeze bağlı Durukaynak köyünde meydana geldi. M.G ait olan motosiklet park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Motosikletini yerinde bulmayan M.G durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada plakasız iki motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüleri ve ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca şüpheliler yakalandı.Ekipler tarafından motosikletlerin sorgularında çalıntı çıkması üzerine motosikletlerde bulunan ve çok sayıda hırsızlık sabıkası bulunan M.G. , T.G.A. ve İ.C gözaltına alındı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: PHA