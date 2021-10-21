Adıyaman’da çırçır fabrikasında yangın - Videolu Haber

Yangın, öğleden sonra kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Şambayat Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut D.’ye ait olan çırçır fabrikasında elektrik kontağından çıkan kıvılcımla yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoda bulunan pamuk balyalarına sıçradı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, bir kişi dumandan etkilendi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, bin ton pamuk balyası kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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