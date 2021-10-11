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Adıyaman'da boşanmak isteyen eşini tüfekle vurdu - Videolu Haber

Adıyaman'da, Mesut E., kendisinden boşanmak isteyen Ayten E.'yi sokakta av tüfeğiyle vurarak, ağır yaraladığı anlar güvenlik kamarasına yansırken polis, kaçan Mesut E.'yi arıyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 18:26
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Adıyaman'da boşanmak isteyen eşini tüfekle vurdu - Videolu Haber

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 
İddiaya göre, Mesut E., kendisinden boşanmak isteyen Ayten E. ile Müftülük Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan tartışmadan sonra Mesut E., kendisinden kaçan 2 çocuğunun annesi Ayten E.'yi boş araziye kadar kovaladı. Mesut E., araziye geldiklerinde eşine av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayten E., kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ayten E.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ayten E.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 
Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde Ayten E.'nin eşinden kaçtığı, Mesut E.'nin ise peşinden kovaladığı anlar yer aldı.
Ekipler, kaçan Mesut E.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: PHA
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