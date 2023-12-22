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Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Vatandaşın mağdur olmaması için tüm hazırlıkları yapan Büyükşehir Belediyesi, nöbetçi ekipler oluşturarak olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.ANTALYA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Antalya’da bugün etkili olacağını duyurduğu fırtına ve kuvvetli yağışın bazı yerlerde şiddetli ve yer yer kuvvetli yağışa dönüşebileceği uyarısında bulunması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla oluşturulan kriz masasında Genel Sekreter Cansel Tuncer başkanlığında Genel Sekreter yardımcıları ve başkan danışmanlarıyla hazırlıklar gözden geçirildi.

ÖNLEMLER ALINDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri başta olmak üzere, ASAT, Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım, Sosyal Hizmetler gibi önemli birimlerde nöbetçi ekiplere ilave ekipler oluşturarak, iş makineleri, kamyon, arazöz, sepetli araçlarla olası olumsuzluklara karşı önlemlerini aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkez ve ilçelerde de tüm ekipleriyle hazır halde bekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personelle önlemlerini aldı.

ASAT İŞ MAKİNELERİ İLE HAZIR

ASAT’da olası kanalizasyon tıkanmaları ve su baskını ihbarlarına karşı acil müdahale ekiplerine ilave olarak 5 adet kanal açma aracını da hazır bulunduruyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığı da ağaç devrilmesi, mazgal tıkanması gibi olumsuzluklara müdahale etmek için sepetli araç, kamyon ve iş makinelerinden oluşan ekipler oluşturdu.

Acil durumlarda vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 249 50 00 numaralı telefonunu arayarak yardım isteyebilir.