Etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman da katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, vekaletle kurban bağışının önemine vurgu yaptı. Ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman, vekaletle kurban bağışı faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri, din görevlileri ve Kur'an kursu hocaları katıldı. Organizasyon, katılımcılara vekaletle kurban bağışının nasıl yapılacağı ve bu bağışların ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacağı konusunda bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban bağışı organizasyonu, hem Adıyaman'da hem de ülke genelinde büyük ilgi gördü. Etkinlik, katılımcıların kurban bağışına yönelik sorularını yanıtlayarak, bu hayırlı faaliyetin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçladı.

Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, yaptığı açıklamada, “Bu tür organizasyonlar, toplumun dayanışma ruhunu pekiştiriyor ve yardıma muhtaç insanlara umut ışığı oluyor” dedi.

Vekaletle kurban bağışının anlam ve öneminin bir kez daha vurgulandığı program, katılımcılardan büyük beğeni topladı ve başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak : PHA