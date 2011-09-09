01.10.2011-Adıyaman-İlimiz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Adıyaman Merkez Akçalı Köyünde ikamet eden Ş.D. isimli şahsın uyuşturucu esrar maddesi sattığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, 27.09.2011 günü Akçalı Köyünde düzenlenen operasyonda Ş.D. isimli şahıs yakalanmış, şahsın ikametinde ve ikametinin yakınında yapılan aramada 3 kilo 403 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca, 17 adet tabanca mermisi, 2 adet şarjör, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheli Ş.D. TCK 188/3 (Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak) ve 6136 SKM suçundan 28.09.2011 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.