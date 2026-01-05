Geçtiğimiz hafta 2 gün süren kar yağışı ve onunla beraber yaşanan soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Bölge genelinde ise havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi; gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenirken,Meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre Adıyaman'da bu hafta hava sıcaklıkları -1 ila 8 derece arasında değişkenlik gösterecek.

Don ve buzlanmanın etkisini gösterdiği Adıyaman genelinde hava durumu ise şu şekilde:

5 Ocak Pazartesi

ADIYAMAN MERKEZ -1 / 6

BESNİ: -1 / 6 derece

ÇELİKHAN: -10 / 3

GERGER: -4 / 6 derece

GÖLBAŞI: -8 / 6 derece

KAHTA : -1 / 8 derece

SAMSAT: -4/ 7 derece

SİNCİK: - 6 / 5 derece

TUT: -1 / 7 derece

6 Ocak Salı

ADIYAMAN MERKEZ: 1 / 7

BESNİ: 0 / 7 derece

ÇELİKHAN: -5 / 4

GERGER: -2/ 7 derece

GÖLBAŞI: -6/ 7 derece

KAHTA: 0 / 8 derece

SAMSAT: -2/ 8 derece

SİNCİK: -5 / 6 derece

TUT: 0 / 7 derece

Kaynak : PERRE