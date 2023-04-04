Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremde en çok yıkımın neden olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da hayatı normalleştirmek amacıyla çalışmalar devam ederken, Güney Kore’den gelen ilk turist grubunu 2 Nisan Pazar günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve turizm sektörü temsilcileri havalimanında karşılamıştı.

Turistler Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı’nı ziyaret edip hali hazırda 694 yatak kapasitesi aktif olan Adıyaman’da konaklamışlardı.

Rezervasyonlarını yaptıran 130 grubun ikincisi de bugün Adıyaman’a geldi. Güney Koreli grup havalimanında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve yetkililer tarafından karşılandı. Grup 2 gün Adıyaman’da olacak ardından Kapadokya’ya gidecek.

"3'üncü grubumuz da 6 Nisan’da geliyor"

Adıyaman'ın kaldıraç olarak kültür turizm olduğunu söyleyen Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse,"Her 2 günde bir 20-25 kişilik gruplar halinde Güney Kore, Japonya ve İtalya başta olmak üzere şimdilik 130 grup rezervasyonlarını yaptı. Sayıyı giderek artıracağız. Diğer ülkelerle ilgili çalıştığımız benzer süreci de çok yakın zamanda uygulamaya almış olacağız. Turistler sadece kültür turizmi değil Adıyamanlıların kalkınmasına destek olmak için de buradalar. Adıyaman’a 2022 yılında 31 bin 159’u yabancı turist olmak üzere 625 bin 208 turist geldi. Gelen turistler 278 bin 094 geceleme olarak konakladı. Adıyaman deprem öncesi 4 bin yatak kapasitesine sahipti. Şuanda açtığımız 5 otelin yatak kapasitesi 694, önümüzdeki günlerde 867 yatak kapasitesini daha hizmete almış olacağız.

Diğer yandan şehrin önemli gastronomi işletmeleri de birer birer hizmet vermeye başladı. Bunun yanında da yeni şehir yerleşimi ve planlarında turizm tesisleri ile ilgili de özel bir çalışmayı yürütüyoruz. Adıyaman’ın yeniden kalkınmasında kaldıraç noktası kültür turizmidir."dedi.



Kaynak : PHA