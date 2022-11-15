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Zübeyde Güneş Vefat Etti

ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
15 Kasım 2022 Salı 20:38
6 Okunma
Zübeyde Güneş Vefat Etti

Yaş : 62

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : HANİFİ

Yakınlığı : YEĞENİ

Telefon : 5433454957

Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : SAMSAT TAŞKUYU KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZÜBEYDE NECAR VEFAT ETTİ.

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Zübeyde Güneş Vefat Etti
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