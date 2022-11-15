Zübeyde Güneş Vefat Etti

Yaş : 62
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : HANİFİ
Yakınlığı : YEĞENİ
Telefon : 5433454957
Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : SAMSAT TAŞKUYU KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZÜBEYDE NECAR VEFAT ETTİ.
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
Yaş : 62
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : HANİFİ
Yakınlığı : YEĞENİ
Telefon : 5433454957
Taziye Adresi : SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : SAMSAT TAŞKUYU KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ZÜBEYDE NECAR VEFAT ETTİ.