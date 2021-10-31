|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|TAHİRCAN ERTÜRK YAŞ : 13
|Vefat Tarihi
|:
|31 Ekim 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BURHAN ERTÜRK
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5334368210
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABDULLAH, ORHAN, MEHMET, BURHAN, ABDURRAHMAN ERTÜRK VE MEHMET DEMİREL'İN YEĞENLERİ, HACI ERTÜRK'ÜN OĞLU, SERKAN TANRIVERDİ'NİN DAYISIOĞLU TAHİRCAN ERTÜRK VEFAT ETTİ.
Tahircan Ertürk vefat Etti 31.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
31 Ekim 2021 Pazar 15:16
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