|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ÖMER İLİK YAŞ : "93
|Vefat Tarihi
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|25 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
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|FAHRİ İLİKOĞLU
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5389670887
|Taziye Adresi
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|YENİ PINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MUSALLA MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN FAHRİ VE HÜSEYİN İLİK'İN BABALARI, EMEKLİ ÖĞRETMEN YUSUF GÜNAY, MÜHİTTİN KARAKÜTÜK VE ORHAN ALMACI'NIN KAYINBABALARI, RAHMETLİ MAHMUT İLİK'İN KARDEŞİ, ALİTAŞI MAH. MUHTARI MUSTAFA İLİK'İN DAYISI ÇARŞI ESNAFLARINDAN ÖMER İLİK VEFAT ETTİ.
Ömer İlik Vefat Etti 25.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
25 Ocak 2022 Salı 11:19
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