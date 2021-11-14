|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MEMET GÜNAYDIN YAŞ : 88
|Vefat Tarihi
|:
|11 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|AHMET HOCA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE AHMET HOCA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ GÜNAYDIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326236357
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAH. CEM EVİ
|Yakınları
|:
|AHMET HOCA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN DERVİŞ, ALİ, AZİZ VE MERHUM HASAN GÜNAYDIN'IN BABASI MEMET GÜNAYDIN VEFAT ETMİŞTİR.
Memet Günaydın Vefat Etti 11.11.2021
Adıyaman son dakika
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:07
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