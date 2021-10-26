|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|MAHMUT GÖKSU YAŞ : 48
|Vefat Tarihi
|:
|25 Ekim 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET GÖKSU
|Yakınlığı
|:
|TEYZESİOĞLU
|Telefon
|:
|5536439270
|Taziye Adresi
|:
|KAB CAMİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MEHMET, MUSTAFA VE AHMET GÖKSU'NUN ABİSİ MUSTAFA VE AHMET GÖKSU'NUN TEYZESİOĞLU MAHMUT GÖKSU VEFAT ETMİŞTİR.
Mahmut Göksu Vefat Etti 25.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
26 Ekim 2021 Salı 11:11
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