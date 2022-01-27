|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|GÜLİZAR KARAKOÇ YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|27 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ORHAN KARAKOÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325461243
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ TEKELDEN EMEKLİ ALİ KARAKOÇ'UN HANIMI, ORHAN VE ABUZER KARAKOÇ'UN ANNELERİ, GÜLİZAR KARAKOÇ VEFAT ETTİ.
Gülüzar Karakoç Vefat Etti 27.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Ocak 2022 Perşembe 10:09
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