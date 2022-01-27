Galeriler Yazarlar
Adıyaman 3
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,946.67
ALTIN
794.16
DOLAR
13.60
STERLİN
18.28
EURO
15.25

Gülüzar Karakoç Vefat Etti 27.01.2022

ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Ocak 2022 Perşembe 10:09
5 Okunma
Gülüzar Karakoç Vefat Etti 27.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : GÜLİZAR KARAKOÇ YAŞ : 70
Vefat Tarihi : 27 Ocak 2022 Perşembe
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : ORHAN KARAKOÇ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5325461243
Taziye Adresi : BARBAROS MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : RAHMETLİ TEKELDEN EMEKLİ ALİ KARAKOÇ'UN HANIMI, ORHAN VE ABUZER KARAKOÇ'UN ANNELERİ, GÜLİZAR KARAKOÇ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Gülüzar Karakoç Vefat Etti 27.01.2022
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Bal Vefat Etti 27.01.2022
Mehmet Bal Vefat Etti 27.01.2022
Gaffure Akbuğa Vefat Etti 26.01.2022
Gaffure Akbuğa Vefat Etti 26.01.2022
Bediriye Şahin vefat Etti 26.01.2022
Bediriye Şahin vefat Etti 26.01.2022
Kutbettin Arslan Vefat Etti 25.01.2022
Kutbettin Arslan Vefat Etti 25.01.2022
Kadir Ünver Vefat Etti 25.01.2022
Kadir Ünver Vefat Etti 25.01.2022
Fatma Taştan Vefat Etti 25.01.2022
Fatma Taştan Vefat Etti 25.01.2022
Ömer İlik Vefat Etti 25.01.2022
Ömer İlik Vefat Etti 25.01.2022
Abuzer Genç Vefat Etti 25.01.2022
Abuzer Genç Vefat Etti 25.01.2022
Zeynep Bağırcı Vefat Etti 24.01.2022
Zeynep Bağırcı Vefat Etti 24.01.2022
Mehmet Nuri Satıcı Vefat Etti 24.01.2022
Mehmet Nuri Satıcı Vefat Etti 24.01.2022
Ali Şahin vefat Etti 24.01.2022
Ali Şahin vefat Etti 24.01.2022
Abuzer Küçüközer Vefat Etti 24.01.2022
Abuzer Küçüközer Vefat Etti 24.01.2022
Hanife Gür Vefat Etti 23.01.2022
Hanife Gür Vefat Etti 23.01.2022
Müzeyyen Özer vefat Etti 23.01.2022
Müzeyyen Özer vefat Etti 23.01.2022
Abuzer Hamurcu Vefat Etti 22.01.2022
Abuzer Hamurcu Vefat Etti 22.01.2022
Mustafa Ekbiç Vefat Etti 22.01.2022
Mustafa Ekbiç Vefat Etti 22.01.2022
Murat Dönel Vefat Etti 22.01.2022
Murat Dönel Vefat Etti 22.01.2022
Şakir Demir vefat etti 22.01.2022
Şakir Demir vefat etti 22.01.2022
Derviş Arık Vefat Etti 21.01.2022
Derviş Arık Vefat Etti 21.01.2022
Hamo Kara Vefat Etti 21.01.2022
Hamo Kara Vefat Etti 21.01.2022
Sadettin Polat Vefat Etti 20.01.2022
Sadettin Polat Vefat Etti 20.01.2022
Zeynep Sağır Vefat Etti 20.01.2022
Zeynep Sağır Vefat Etti 20.01.2022
Fatma çelik Vefat Etti 18.01.2022
Fatma çelik Vefat Etti 18.01.2022
Zekiye Boz Vefat Etti 18.01.2022
Zekiye Boz Vefat Etti 18.01.2022
Ziya Öztokmak Vefat Etti 17.01.2022
Ziya Öztokmak Vefat Etti 17.01.2022
Ayney Turan Vefat Etti 17.01.2022
Ayney Turan Vefat Etti 17.01.2022
Süleyman Boybey Vefat Etti 16.01.2022
Süleyman Boybey Vefat Etti 16.01.2022
Sevgi Arpacı Vefat Etti 15.01.2022
Sevgi Arpacı Vefat Etti 15.01.2022
Abdulkadir Demir Vefat Etti 15.01.2022
Abdulkadir Demir Vefat Etti 15.01.2022
Emine Yıldırım Vefat Etti 15.01.2022
Emine Yıldırım Vefat Etti 15.01.2022

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim