|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA GÜLMEZ YAŞ : 77
|Vefat Tarihi
|:
|04 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|KOZAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 16:00 KOZAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|DOĞAN GÜLMEZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5353809843
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAH. HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|DOĞAN, HAYDAR, İMAM VE VEDAT GÜLMEZ'İN ANNESİ ALİ VE ABUZER GÜLMEZ'İN YENGESİ FATMA GÜLMEZ VEFAT ETMİŞTİR.
Fatma Gülmez Vefat Etti 04.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
05 Aralık 2021 Pazar 12:37
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