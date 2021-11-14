|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA GÜLBAHAR YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|14 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|HABİP DOĞANER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5337784977
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAH. MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ŞEYHO, MEHMET VE HABİP GÜLBAHAR'IN ANNESİ ABUZER DOĞANER'İN KAYINVALİDESİ ABDURRAHMAN, MEHMET VE AHMET ÇELİK'İN HALASI FATMA GÜLBAHAR VEFAT ETMİŞTİR.
Fatma Gülbahar Vefat Etti 14.11.2021
Adıyaman Taziye
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:21
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