Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) organizesiyle “0202 Dünya Adıyamanlılar Günü” etkinliği düzenlenecek.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonu’nda 2 Şubat Perşembe günü saat 19‘da organize edilecek programda, ünlü ses sanatçıları Oğuz Aksaç ve Kahtalı Mıçe’nin konser verecekleri belirtildi. Sunumunu televizyon programcısı Yusuf Özpolat’ın yapacağı “0202 Dünya Adıyamanlılar Günü” etkinliğine, tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Perre Haber Ajansı