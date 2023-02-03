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60 yaşındaki hasta nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin üç saatlik çalışması sonucu Dumluca Mezrasına ulaşan sağlık görevlileri, hastayı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesi nin Keklikdere Köyüne bağlı Dumluca Mezrasında rahatsızlanan 60 yaşındaki vatandaşın yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

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