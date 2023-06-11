6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın neden olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da bir müzik grubu tarafından depremi anlatan klip ile gündeme geldi.

11 ili derinden sarsan deprem sonrası hayat normale dönmesi için çalışmalar sürdürülürken Adıyamanlı Grup Ravza tarafından eser seslendirildi. Hazırlanan 6 Şubat isimli esere klip çekildi. Eserin sözleri ve müziği, grup üyesi Halil İbrahim Yılmaz'a, aranjesi ise Mehmet Ali Yıldırım'a ait. Klip yönetmenliği ise Muhammet Aktürk tarafından gerçekleştirilirken klip çalışması, dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak : PHA