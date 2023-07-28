Erken yaşta evlilik, sağlık sorunları ve benzeri olumsuz şartlardan dolayı eğitim hayatını sürdüremeyen Derya Ezber, 42 yaşında çocukluk hayalini Üsküdar Üniversitesinde gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi ünvanı ile 3 Mart 2011 tarihinde kurulan Üsküdar Üniversitesi, birçok kişinin de hayallerinin gerçekleştirmesine aracılık ediyor. Bu isimlerden biri de 42 yaşında başarısıyla çevresindekilere örnek olan Derya Ezber oldu.

Erken yaşta evlendiği için eğitim hayatını sürdüremeyen Ezber, daha sonra gelen sağlık sorunları nedeniyle epey süre eğitimden uzak kaldı.

Hayatının normale dönmeye başladığı 35 yaşından sonra hayallerini gerçekleştirmeye karar veren Derya’nın adresi Üsküdar Üniversitesi oldu.

Ezber, çocukluktan beri hayalini kurduğu programların önce listesini yaptı ve sonra o programları okumaya başladı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda Acil Durum ve Afet Yönetimi’yle başlayan eğitim hayatı, Otopsi Yardımcılığı ve Elektronörofizyolojiyle devam etti. Bu sene 3’üncü programından da mezun olan Ezber, aynı zamanda başka bir üniversitede de açıktan Laborant ve Veteriner Teknikerlik programını da okuyor.

“BÜTÜN ÖĞRENCİLER ÇOCUĞUMUN YAŞINDAYDI”

Üsküdar Üniversitesinin kendisinde özel bir yeri olduğunu söyleyen Ezber, “Burası benim hayatımda bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Özgüvenimi kazanmamda ve kendimi tanımamda büyük katkısı oldu. Erken yaşta evlilik, ekonomik şartlar ve sağlık sorunları sebebiyle hem hayattan uzak kalmış hem de içime kapanmıştım. Eşimin de desteğiyle sınava girip burayı kazandım. İlk günler çok zorluk çektim. Bütün öğrenciler benim çocuğumun yaşındaydı. Uyum sağlayamayacağımı düşünüyordum. Ancak hem hocalarım hem üniversite ortamı beni öyle sarıp sarmaladı ki kısa sürede buraya alıştım. Eğer üniversiteye ısınamasaydım okulu bırakacaktım. İyi ki öyle olmamış şu an çok farklı bir noktadayım. Özgüven ve sosyalleşme ardından başarıyı getirdi. Hayal ettiğim bütün bölümleri sırasıyla okudum. Çok güzel bir duygu. Bunu herkesin yaşamasını isterim” dedi.

Çevresinden de olumlu tepkiler aldığını ifade eden Ezber, destek olan herkese teşekkür ederken, yeni hedeflerim önce yüksek lisans ardından da akademik kariyer olduğunu söyledi.

Eşiyle her zaman gurur duyduğunu söyleyen Elvan Ezber ise, “Derya, bir gün ‘Ben de üniversiteli olmak istiyorum’ dedi. Ben de şakayla ‘sakın beni sollama’ dedim güldük. Sınava hazırlanma sürecinde ona destek verdim. Birlikte ders çalıştık. Sınavı kazandıktan sonra ise gerisini kendi halletti. Çok çalıştı, çok emek verdi ve bu sonucu hak etti. Ben bir bölümle üniversite eğitimini tamamlayacağını zannediyordum. Yaptığım şaka gerçek oldu ve şu anda bölüm sayısında beni geçti. Gideceği en üst noktaya kadar onun yanında olacağım" diye konuştu.

Azmiyle sınıf arkadaşlarını da şaşırtan Derya, Üsküdar Üniversitesi’nin Tercih Günleri’nde Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör ile bir araya geldi.