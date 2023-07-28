TÜİK'in açıkladığı Haziran ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri'nde ihracat ve ithalat azalırken, en fazla ihracat yapan ülke Almanya oldu. İthalatta Haziran ayı verilerine göre ilk sırayı Çin alırken, 6 aylık dönemde ithalatın başını Rusya Federasyonu çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı.

TÜİK'in Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat ,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 10,4, ithalat yüzde 10,9 azaldı.

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 37,3 azalırken, açık Ocak-Haziran döneminde yüzde 18,7 arttığı gözlendi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 71,2 olarak verilere yansıdı.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 784 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 331 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 65 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile İtalya, 986 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 756 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 912 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 11 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 313 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 121 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,6'sını oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.