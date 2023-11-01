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Katerina Ekşioğlu’nun geçtiğimiz ay Milano Moda Haftası’nda modaseverlere tanıttığı 12 parçalık Fall Winter 2024 koleksiyonu görücüye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Koleksiyonlarında ilhamını güçlü kadınlardan alan Katerina Ekşioğlu’nun yeni koleksiyonunda, örgü süslemeler ve siyah renginin sonsuz sadakati öne çıkarken, keskin çizgiler ile parlak aksesuarların kontrastı dikkat çekiyor.

Her sezonda olduğu gibi doğal kumaşlar ve kaliteli parçalar kullanıldığı koleksiyonda, sıkı yaka çizgileri, tüm görünümün değişmesini sağlayan fermuar kesimleri Katerina Ekşioğlu “Fall Winter 2024”ün öne çıkan diğer detayları arasında yer alıyor.