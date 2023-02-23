Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay’da depremin ardından başlatılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, salgın hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla, depremde çöken evlerin altındaki ahırlarda bulunan hayvanları gömmek için; Antakya Aşağıoba Köyü’nde, enkaz kaldırma çalışmasına devam ettiler.

Bir evin altındaki ahırın enkazını kaldırmak için başlatılan çalışmalarda enkazdan ses geldiğini duyan ekipler, depremin 17. gününde enkaz altındaki ineğin canlı olarak kurtardılar. Enkazdan ölü olarak çıkarılan hayvanlar ise gerekli tedbirler alınarak gömüldü.

İNEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler, yaptıkları titiz çalışma ile enkazdan çıkardıkları ineğe; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talebi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen veteriner hekim tarafından kontrol edilerek serum bağlandı.

Yapılan veteriner kontrolünde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından belediye ekipleri, canlı kurtarılan ineğe yem ve su verdi.

Personeline teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Salgın önlemi için çalışırken; depremin 17. gününde, enkazdan bir canlıyı kurtarmak ekiplerimize büyük moral oldu” dedi.

https://youtu.be/zoDyyWWM4kI