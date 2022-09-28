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Yetimler için yeniden yola çıktılar - Videolu Haber

İHH tarafından “Büüüs Büyük İyilikler” sloganıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri için ekipler 30 ülkeye doğru yola çıktı. Organizasyon kapsamında, Türkiye dâhil 31 ülkede yetimlere yönelik 202 farklı projenin uygulanması hedefleniyor.

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:11
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Yetimler için yeniden yola çıktılar - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ilk olarak 2011 yılında düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri Projesi (YDG), koronavirüs pandemisi sebebiyle verilen iki senelik aranın ardından bu yıl yeniden uygulanıyor. YDG kapsamında, Türkiye dâhil 31 ülkede farklı alanlarda 202 farklı projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor. 
“Hazırlıklar tamamlandı”
Hazırlıklarını tamamlayan İHH ekipleri, vakfın genel merkezinden dört kıtadaki on binlerce yetimi ve yetim annesini mutlu etmek amacıyla yola çıktı. Ekipleri uğurlama programında konuşan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH’nın 135 bin yetimi sponsorluk sistemi ile desteklediğini hatırlattı. Aydın, “Yetim Dayanışma Günleri etkinliklerimizle dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yetim çocuklarımızı sevindirmek ve mutluluklarına ortak olmak istiyoruz. Merkezimizde görevli arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ve illerdeki arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar ve şimdi yola çıkılıyor.” dedi. 
“Herkes imkânları ölçüsünde yetimleri desteklemeli”
Aydın sözlerine şöyle devam etti: “İnşallah arkadaşlarımızın yetim çocuklarımızla yaptıkları programları da halkımızla paylaşarak verdikleri desteklerin o coğrafyalardaki yansımalarını aktarmaya çalışacağız. Herkes imkânları ölçüsünde yetimleri desteklemeli. Güzel bir etkinlik olmasını, yetim çocuklarımızla ilgili farkındalığın artmasına vesile olmasını umut ediyoruz. Cenab-ı Allah’tan çalışmamızı bereketlendirmesini niyaz ediyorum.”  
“135 bin yetim çocuğumuza sponsor olduk”
İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer ise, İHH’nın yetim çalışmalarına büyük önem verdiğinin altını çizdi. Başer, “İHH’nın yetim çocuklarımıza yönelik yıllardır devam eden çalışmaları var. Ve elhamdülillah, 2005 yılında başladığımız düzenli çalışmalar, meyvelerini veriyor. Çalışmalarımızı, çocuklarımızın hayata hazırlanmalarına katkı sunabilecek şekilde planlıyoruz. Bugün 135 bin yetime ulaşan düzenli bir sponsorluk çalışmamız var. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Dünyada 153 milyon civarında yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor. Hep birlikte daha çok çocuğumuza destek olmak için, daha fazla gayret göstermeliyiz” dedi.
“Amacımız, çocuklarımıza ve annelerine destek olmak”
Bu yıl Yetim Dayanışma Günleri Projesi’nin 11’incisinin düzenlendiğini belirten Başer, sözlerini şöyle sürdürdü: “YDG Projesi yıllardır devam eden yetim sponsorluk çalışmamızın gelinen en önemli aşamalarından birisi. Bu yıl 31 ülkede 202 proje ile yetim çocuklarımızın ve annelerinin yanında olmak üzere ekiplerimiz yola çıkmak için son hazırlıklarını tamamladılar.  Çok çok farklı ülkelerde inşallah projelerimizle ailelerimize destek olacağız.”
Farklı alanlarda projeler planlandı
Bu yıl ki Yetim Dayanışma Günleri’nde uygulanması planlanan projeler arasında; ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardım projeleri, sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımları, sağlık taraması gibi sağlık yardımı projeleri, kırtasiye malzemesi dağıtımı gibi eğitim yardımı projeleri, geziler, uçurtma şenlikleri, burs yardımı, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları gibi kültürel yardım projeleri öne çıkıyor.

Kaynak: PHA
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