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Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye

Yeni çocuğu olan bir kişiyi ziyarete giderken eli boş gidilmemesi geleneksel adetlerden biridir.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
29 Nisan 2022 Cuma 14:54
29 Okunma
Yeni Çocuğu Olan Yakına Alınabilecek 5 Hediye

Yeni çocuğu olan bir kişiyi ziyarete giderken eli boş gidilmemesi geleneksel adetlerden biridir. Yeni çocuğu olan bir kişiye giderken tebrik niteliğindeki hediyeler genellikle bebekle ilgili hediyeler olmaktadır. Hediyenin hem kullanışlı olması hem de şık olması çiçeği burnunda annenin alınan hediyeden de mutlu olmasını sağlayacaktır. Hediye seçenekleri arasında altın götürmek klasik bir hediye olurken günümüzde kişiler hem daha orijinal bir fikir hem de daha ekonomik bir fikir arayışı içine girmektedir. Aşağıda yer alan hediye seçenekleri hem popüler hem de sevilen hediye seçenekleridir.

Bebek Çikolatası

Son dönemlerde, çikolatanın hediye değeri kazanması birçok özel günde hediye olarak çikolatanın tercih edilmesini sağlamaktadır. Sevgililer gününden iş tebriklerine kadar kişiye özel hazırlanan çikolatalar mutlu edici ve ağız tatlandırıcı hediyelerdir. Bebek çikolatası da yine bebeğin adına özel hazırlanabilmektedir. Bebeğin isminin yazılı olduğu, şık tasarımlı ambalajlarla kaplı çikolatalar gelenlere ikram edilecek şekilde de kullanılmaktadır. Birçok farklı bebek çikolatası çeşidi bulmak mümkündür. Bebeğin cinsiyetine göre değişik tasarımlar bulunmaktadır. Bebek çikolataları genellikle madlen ve draje çikolatalardan oluşmaktadır.

Biberon Seti

Bebeğin büyümeye başlamasıyla birlikte bir süre sonra biberona ihtiyaç duyulmaktadır. Her bebeğin ihtiyacı olan biberon seti, son derece kullanışlı bir hediyedir. Özellikle, çift katlı kırılmaz camdan yapılan biberonlar sağlıklı olmaları nedeniyle ön plana çıkan çeşitlerdendir. Piyasada bulunan bebek ürünleri markalarının kaliteli biberon setleri bulunmaktadır. Genellikle 2 veya 3 farklı boyuttan oluşan bu biberonlar uzun süreli kullanılacak bir hediye seçeneğidir.

Yenidoğan Hediye Kutusu

Yenidoğan bir bebeğin ihtiyacı olan gereçleri sağlayan bu setler son dönemlerin bir diğer popüler hediye seçeneğidir. İçerisinde zıbın, yelek, patik, şapka gibi kıyafetlerin bulunduğu bu kutular şık ve ihtiyaç duyulan bir hediyedir. Kutular birçok farklı çeşitten oluştuğu gibi kıyafetlerin yanına oyuncak, emzik, emzik ipi, biberon veya diş kaşıyacağı gibi ürünler de eklenmektedir. Anne için de emzirme yastığı gibi ürünlerin de bulunduğu daha kapsamlı kutular da bulunmaktadır.

Bebek Beşiği

Bebeklerin içerisine yatırılabildiği veya oturtulabildiği beşikler bebeğin ailesi için büyük bir konfor sağlamaktadır. Bebeğin içerisine konularak belinden beşik kemeri aracılığıyla bağlanması, bebeğin düşme riskini ortadan kaldırmaktadır. Bu durum ailelere, bebek uyurken kısa bir süreliğine de olsa bebeğin yanından uzaklaşma imkanı tanımaktadır. Yumuşak ve kabarık yüzeyi ile bebek beşikleri bebekler için adeta ikinci bir yatak olmaktadır.

Bebek Matı

Bebeklerin düzenli olarak altının değiştirilmesi gerekir. Bu işlem sırasında bebeğin yatırılacağı yüzey ile arasına bir şey konulma ihtiyacı duyulur. Bu noktada bebek matları devreye girmektedir. Matlar, bebeğin cildinin yatırılacak yüzey ile temas etmesini önleyerek hijyenik bir ortam sağlar. Bunun yanı sıra yatırılan yüzeyin de kirlenmesini önler. Katlanarak rahatlıkla taşınabilen bebek matları, yeni bebek sahibi olan bir ailenin ihtiyacıdır.

Son Güncelleme: 29.04.2022 15:49
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