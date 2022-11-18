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Türkiye’den Sierra Leone’ye 4 kalıcı eser - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı; aralarında yetimhane, fakülte ve caminin bulunduğu 4 farklı eseri, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de hizmete açtı. Açılan kalıcı eserler, ülke geleceği için büyük önem arz ediyor.

18 Kasım 2022 Cuma 11:20
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Türkiye’den Sierra Leone’ye 4 kalıcı eser - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle de mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH; Türkiye Cumhuriyeti Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan, Sierra Leone Ankara Büyükelçisi Mohammed Hassan Kai-Samba, yerel yetkililer, bölge halkı ve Türkiye’den gelen gönüllü ekibin katılımlarıyla Sierra Leone’de 4 ayrı kalıcı eseri hizmete açtı.
Kalıcı eserlerin 3’ünü oluşturan 2 cami ve 1 ilahiyat fakültesi, başkent Freetown’un çeşitli bölgelerinde; diğer yetimhane projesi ise Moyamba Bölgesinde inşa edildi. Hizmete açılan yapılara; Hz. İsa Camii ve İslam Kültür Merkezi, Rahman Camii, Hacı Dervişoğulları İlahiyat Fakültesi ile Namaz ve İnfak Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi isimleri verildi. İHH ekibi ayrıca tefrişatını yenilediği, tadilatını yaptığı ve dönemsel gıda ihtiyaçlarını karşıladığı yerel yetimhaneleri de ziyaret ederek yetimlerle bir araya geldi. Ekip, tüm bu açılışları gerçekleştirebilmek için ülke içerisinde uzun ve zorlu yolculuklar yaptı. 
“Türkiye’nin buradaki ‘Kardeşlik Eli’yiz”
Açılışlara dair açıklamalarda bulunan İHH Sierra Leone Temsilcisi İsmail Yılmaz, “Uzun bir iç savaştan sonra Sierra Leone’deki koşullar daha da zorlaşınca İHH olarak burada çalışmalarımıza başladık. Bu 4 farklı açılış da bunun meyvesi” ifadelerini kullandı. İsmail Yılmaz, şöyle konuştu: 
“İHH olarak ülkede; yetim, eğitim, su ve genel ihtiyaçları görme noktasında çeşitli çalışmalarımız var. Türkiye’den misafirlerimiz, son yıllarda yoğunlaştığımız kalıcı eser projelerimizin açılışları için geldiler. Onlarla birlikte 4 farklı açılışımızı gerçekleştirdik. İHH olarak toplumun genel sorunlarıyla ilgili projeler üretme çabasındayız. Türkiye’nin ‘kardeşlik eli’ olarak burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan bağışçı ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.” 
“Her yardım büyük bir iyiliktir”
Türkiye Cumhuriyeti Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan ise Sierra Leone’nin dünyanın en az gelişmiş on ülkesi arasında yer aldığını ve uluslararası toplumun yaptığı her yardımın ülkeye ilaç gibi geldiğini hatırlattı. İHH’nın yaklaşık 10 yıldır ülkede faaliyet yürüttüğünü ifade eden Sibel Erkan, “Artık uluslararası statüye kavuşan vakıf, son dönemde Sierra Leone’de yaptığı hizmetlerle büyük ses getirdi” dedi. Erkan, şunları söyledi: 
“Toplamda 2 cami, 1 yetimhane ve 1 fakülte hizmete açıldı. 5 yetimhaneye de yardımda bulunuldu. Ülke insanı, tüm bunları gördüğü zaman ülkemize karşı büyük bir sevgi ve alaka gösteriyorlar. Buraya yapılan her yardım çok büyük bir iyiliktir. Bu nedenle tüm STK’larımızın Afrika genelinde ve Sierra Leone özelinde yapacakları katkılar şüphesiz çok büyük bir değer taşımaktadır.”
Engelli evleri ziyaret edildi
Açılış törenlerinden sonra ülkedeki engelli evlerini ziyaret ederek bilgi alan İHH ekibi, programın ardından yurda döndü.

Kaynak: PHA
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