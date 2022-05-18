Tüp Bebek Nedir? Tüp Bebek Kimlere Yapılır?

Son yıllarda tüp bebek tedavisi çocuk sahibi olmak isteyip doğal yollardan gebelik elde edemeyen çiftlerin en sık başvurduğu tedavi yöntemlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr.Selçuk Selçuk tüp bebek tedavisini ve tüp bebek tedavisinin kimlere yapıldığını sizler için tüm detaylarıyla anlattı.

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek tedavisi; kadından alınan yumurtanın, erkekten alınan sperm ile laboratuvar ortamında döllenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Adetin 2. veya 3. gününde ultrason muayenesi ile kadının yumurtalık rezervi belirlenir ve buna uygun olarak ilaç protokolleri ve dozları belirlenir. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle karın bölgesinden hastanın kendisinin uygulayabildiği iğnelerdir.

Tüp bebek tedavisinin ilk aşaması olan yumurta büyütme ve olgunlaştırma sürecinde amaç maksimum sayıda yumurtanın kontrollü olarak bütütülmesidir. Yumurtaların büyümesi belirli aralıklarla ultrason kontrolleriyle takip edilir. Yumurtalar yaklaşık olarak 18-20 mm boyutlarına ulaştığında çatlatma iğnesi uygulanır ve yumurtaların olgunlaşması sağlanır.

Çatlatma iğnesi uygulandıktan 35-36 saat sonra anestezi altında yumurtalar tüp bebek merkezinde ultrason eşliğinde toplanır ve laboratuvara teslim edilir.

Olgun çıkan yumurtaların aynı gün erkeğin verdiği sperm ile döllenme işlemi laboratuvar ortamında mikroskop altında gerçekleştirilir. Döllenme işleminin başarılı olup olmadığına bir gün sonra mikroskop altında bakılır, döllenmiş yumurtalar artık embriyo olarak kabul edilmektedir.

Tüp bebek tedavisiyle hamilelik şansını belirleyen en önemli faktör elde edilen embriyo sayısı ve kalitesidir. Bu nedenle tüp bebek tedavisinde başarı şansının yüksek olması için kullanılan laboratuvarın kalitesi önem kazanmaktadır.

Hastaların bu noktada dikkat etmesi gereken nokta, tüp bebek tedavi fiyatından daha da önemlisi tüp bebek tedavisi için kullanılan laboratuvarın kalitesi olmalıdır. Tüp bebek tedavi fiyatı daha uygun olan ancak laboratuvar kalitesi düşük olan bir yerde uygulanan tüp bebek tedavisinin başarı şansının daha düşük olabileceği unutulmamalıdır.

Embriyolar laboratuvar ortamında uygun şartlarda kültür ortamlarında takip edilmektedir her gün değerlendirilmektedir ve kaliteleri derecelendirilmektedir. Embriyoların takip sürecinde 5. güne ulaşan embriyoların transfer sonrası tutunma şansları ve buna bağlı hamilelik şansı daha yüksektir. Bu nedenle ilk amacımız embriyoların 5. güne ulaşması ve 5. gün embriyolarının transferidir. Ancak her zaman 5. gün embriyo transferi yapılacak diye bir kural yoktur, bazı durumlarda 2. gün veya 3. gün embriyolarını da transfer edebiliyoruz ve iyi kalitede ki embriyoların tutunma şanslarının yüksek olduğunu belirtmek isterim.

Tüp Bebek Kimlere Yapılır?

1 yıllık süre içinde düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilemediği durumlarda aşılama veya tüp bebek tedavisi önerilmektedir. Hangi tedaviye başlanacağına

kadın yaşı

yumurtalık rezervi

hormon testleri

rahim filmi

sperm testi sonuçlarına göre karar verilmektedir.

Kime, ne zaman aşılama tedavisi uygulanmalıdır?

Sperm testinde (sperm sayısı, hareketi, yapısı) hafif bozukluk, erken evre endometriozis (çikolata kisti hastalığı) hastalığı varlığında, temel kısırlık testleri yapılmış ve test sonuçları normal çıkmış olan çiftlerde ilk aşamada aşılama tedavisi tercih edilebilir.

Aşılama tedavisi 2-3 kez denendikten sonra gebelik elde edilemezse artık aşılama tedavisi yerine tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır.

Aşılama tedavisinin başarı şansı nedir?

Aşılama tedavisiyle hamile kalma şansı yaklaşık olarak %12-14 arasında değişmektedir. Ancak endometriozis hastalığı (çikolata kisti hastalığı) olan kadınlarda, sperm testi parametreleri ciddi şekilde bozuk olduğu durumlarda, ileri kadın yaşı varlığında, kısırlık süresi 2 yıldan daha fazla ise aşılama tedavisiyle hamilelik elde etme şansı çok daha düşüktür.

Kime, ne zaman tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır?

İleri kadın yaşı veya daha da önemlisi yumurtalık rezervi ciddi şekilde azalmış kadınlarda, rahim filminde her iki tüpte de tıkanıklık varsa, sperm testinde sayı-hareket ve sperm yapısında ileri düzeyde bozukluk saptanmışsa ilk tercih olarak tüp bebek tedavisini tercih etmek mantıklı olacaktır.

Hamilelik elde etme şansımızın en yüksek olduğu tedavi şekli tüp bebek olduğu için yumurtalık rezervi çok azalmış olan kadınlarda tüp bebek tedavisini tercih etmeliyiz, çünkü zaman geçtikçe yumurtalık rezervi daha da azalacaktır ve buna bağlı olarak tüp bebek tedavisiyle elde edilen yumurta sayısı ve gelişecek olan embriyo sayısı da azalacağı için tüp bebek tedavi başarı şansı da haliyle azalacaktır.

Her iki tüpü de tıkalı olan kadınlarda doğal yollardan veya aşılama tedavisiyle hamilelik şansı yoktur, çünkü yumurtalıklarda büyüyen yumurtalar çatladığında tüpler tıkalı olduğu için spermle döllendiği yer olan tüpe geçmez. Bu nedenle her iki tüpü tıkalı olan kadınlarda hamilelik elde edebilmek için tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır.

Tüp bebek tedavisiyle elde edilen embriyolara genetik analiz yapılabildiği için, ilk çocuklarında genetik hastalığı olan çiftlerde ikinci çocuklarında da aynı hastalığın olmaması için tüp bebek tedavisi uygulanabilir. tüp bebek tedavisiyle elde edilen embriyolara genetik analiz uygulandıktan sonra sağlıklı genetiği normal olan embriyo transfer edilerek çiftlerin sağlıklı çocuklarının olması sağlanabilmektedir.

Aşılama Fiyatları ve Tüp Bebek Tedavi Fiyatları

Aşılama tedavisi daha basit bir tedavi şekli olduğu için aşılama tedavisinin fiyatları tüp bebek tedavi fiyatlarına göre daha uygundur. Ayrıca aşılama tedavisi sırasında daha düşük dozlarda ilaç kullanılmaktadır bu nedenle ilaç maliyeti aşılama tedavisinde, tüp bebek tedavisine göre daha düşüktür. Tüp bebek tedavisi daha uzun ve daha kompleks bir tedavi yöntemi olduğu için; tüp bebek tedavi fiyatları daha yüksektir. Tüp bebek tedavi fiyatları tercih edilen tüp bebek merkezine göre, tedavi sürecinde uygulanan çiftlere özel farklı işlemler nedeniyle değişiklik gösterebilmektedir. Tüp bebek tedavi fiyatları, tüp bebek tedavisi planlayan çiftlerin dikkat etmesi gereken bir durum olmakla beraber, hamilelik şansının yüksek olabilmesi için tedavinin donanımlı, yüksek kaliteye sahip laboratuvarların olduğu merkezlerde gerçekleştirilmesi ve çiftlere özel tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Haber 32 Haber Ajansı