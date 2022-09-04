Şevenk Yolunda menfez çalışması - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi tarafından, Millet Caddesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni birbirine bağlamak için kısa süre önce trafiğe açılan Şevenk Yolunda menfez çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından daha önce, Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşılması için alternatif yol olarak düşünülen ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı işlemleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da yol yapım çalışmaları tamamlanan yolda, menfez çalışmaları devam ediyor.

​Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yeni açılan Şevenk Yolunda devam eden menfez yapım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

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