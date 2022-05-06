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Palalı: Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiler

Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı 6 Mayıs 1972'de idam edilişlerinin 50'inci yılında andı.

06 Mayıs 2022 Cuma 10:43
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Palalı: Deniz Gezmiş ve arkadaşları bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiler

"Kendini Türkiye’nin bağımsızlığına feda etmekten çekinmemişti"
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı 6 Mayıs 1972'de idam edilişinin 50'inci yılında anan Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı,"Sözlerine “Tam Bağımsız Türkiye mücadelesi verenlere selam olsun” diyerek başlayan Şube Başkanı Aslan Palalı Son nefeslerinde dahi "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" diyen "Tam Bağımsız Türkiye" şiarını belleklere kazıyan, 68'in devrimci gençlik liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı 6 Mayıs 1972'de idam edilişlerinin 50. yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Türkiye bugün Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal Yürüyüşü düzenleyen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının önemini daha iyi anlamaktadır. 
O günden bugüne kadar geçen süre içinde, Deniz Gezmiş ve arkadaşları, unutulmak bir yana, onurlu bir kuşağın gurur duyulan isimleri haline geldiler. Çünkü Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum ve bunun karşısındaki çaresizlik, bu sürece daha en başında direnen devrimci gençlik hareketini ve onun önderlerini daha da değerli kılmaktadır. O esmer gülüşlü çocuk idama giderken; "Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim. Bundan dolayı da ölümden korkmuyoruz. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum." diyerek yıllar önce tehlikeyi görmüş ve bunun için kendini Türkiye’nin bağımsızlığına feda etmekten çekinmemişti. 
Gençliğin kavgasını "antiemperyalist" kavga olarak adlandıran Deniz ve arkadaşları, “ulusal kurtuluş savaşçıları” olarak emperyalistlerin başlıca düşmanıdırlar. Bu yüzden işbirlikçi rejim tarafından devrimci gençler, ulusal kurtuluş savaşçıları, Atatürk'ün izindekiler idam edilmiştir."dedi.
"Bu işleri tezgâhlayanlar Türkiye’nin bugün geldiği süreci de hesaplamışlardır"
Emperyalizme karşı olan, ulusal bütünlüğü savunan gençlerin, aydınların, gazetecilerin ve yazarların katledildiğini hatırlatan Palalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yaşanan süreci bugün daha iyi anlıyoruz. Ayni işbirlikçiler, Türkiye’de 12 Eylül faşist darbesiyle bütün devrimcileri, aydınları, dürüst gazetecileri, yurtseverleri türlü eziyetlerle katletmiş ve sindirmişlerdir. Bunun sonucunda da toplumsal muhalefet susturularak Türkiye’ye kapitalist politikalar dayatılmıştır.
Gerek yetmişli yıllarda ve gerekse seksen faşist darbesinde ne yazık ki hep emperyalizme karşı olan, ulusal bütünlüğümüzü savunan gençlerimiz, aydınlarımız, gazetecilerimiz ve yazarlarımız katledilmiştir. Bu işleri tezgâhlayanlar Türkiye’nin bugün geldiği süreci de hesaplamışlardır.
Denizlerin idamının ne anlama geldiği bugün Türkiye’de daha da anlam kazanıyor. Devrimci gençlik hareketinin o dönemde istediği: Emperyalistlerin tahakkümünden kurtulmuş, kendi halkının iradesiyle yönetilen bir Türkiye’dir. Yani "tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye". Denizlerin idam kararıyla aslında idam fetvası verilen "bağımsız Türkiye özlemi"dir.
Bugün Türkiye 60'lı yıllarda olduğundan daha fazla emperyalizme bağımlıdır. Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü, ABD ve AB'nin emperyalist çıkarları daha fazla tehdit ediyor. 
ADD olarak, 6 Mayıs 1972'de darağaçlarındaki son soluklarında bile “Tam bağımsız Türkiye” diye haykıran üç fidanın devrimci düşüncelerini ilk gün sıcaklığında yüreğimizde, bilincimizde, vicdanımızda yaşatıyoruz, bundan sonra da yaşatacağız. Onların sevdası bizim sevdamızdır."

 

Kaynak: PHA
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