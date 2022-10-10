Özel öğrencilere jandarma tanıtıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na öğretmenleriyle birlikte gelen Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören özel öğrencileri İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve jandarma personelleri tarafından karşılandı.

Albay Ferdi Erbakıcı tarafından büyük ilgi gösterilen öğrencilere komando bereleri giydirildi. Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı tarafından öğrenicilere hediyeler taktim edildi.