Muhtarlardan ‘Muhtar Evi’ talebi - Videolu Haber

"Cumhurbaşkanımızın biz muhtarlara vermiş olduğu bir söz var"

Kavurucu yaz sıcaklarından dolayı konteynerlerde iş yapamaz hale geldiklerini ve "Muhtar Evi" yapılmasının önem arz ettiğini söyleyen Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"Öncelikle Muhtarlar Federasyonu olarak muhtarlarım adına sayın Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum: Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılınç ile zaman zaman da olsa bir araya gelebiliyoruz, görüşebiliyoruz. Yaklaşık bir seneden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın biz muhtarlara vermiş olduğu bir söz var; “Ben herkese muhtar evi yapıyorum” dedi. Bu söz bizim için çok önemli. Ben o yüzden Sayın Belediye Başkanıma sesleniyorum: Sayın başkanım bugün 42 derece sıcaklık, araç içinde 49 derece sıcaklık vardı. Biz şu anda konteynerlerde sıcaktan dolayı görev yapamıyoruz. Yazın sıcak, kışın soğuk klimanız var diyeceksiniz. Küçük klima kendi kendine çalışıyor soğutmuyor. İçerde oturuyoruz soğutmuyor, dışarı çıkıyoruz olmuyor."dedi.

"Artık biz terimizi silmekten yorulduk"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılıç ile daha önce konuştuklarını fakat bir türlü hizmet alamadıklarını belirten Başkan Taş sözlerini şöyle sürdü:

"Allah rızası için bakın biz şu an muhtarlarımızla birlikteyiz federasyon binasındayız, Sayın Başkanımıza konuyu defalarca arz etmemize rağmen bir türlü hizmet alamıyoruz, bir türlü harekete geçiremiyoruz. Dolayısıyla basın aracılığıyla Sayın Süleyman Kılınç Başkanıma sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanım hep söyler, “muhtarlar benim gözüm kulağım” der. Evet, bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın burada gözü, kulağıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği değeri, önemi biliyoruz. Allah kendilerinden bin defa razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Biz Cumhurbaşkanımızdan bin defa razıyız, Rabbim de razı olsun. Ama sayın Cumhurbaşkanım biz Adıyaman’da çok sıcakta, çok mağdur durumdayız. Bizim muhtar evlerimiz yok. Süleyman Başkanımız diyor ki paramız yok. Lütfen Adıyaman Belediye başkanımıza bir para gönderin muhtar evlerimizin yapılması için gerekli talimatları verin, gerekli nakdi yardımı yapın. Artık biz terimizi silmekten yorulduk. En az 50 metrekare olmasını istiyoruz. 30 metre 25 metrekarelerde 2 kişinin 3 kişinin oturacağı bir muhtar evi yok böyle bir hizmet yok. Adıyaman gibi sıcak bir yerde klima çalıştığı zaman 2-3 tane misafirimiz olacak. Sayın Belediye başkanımıza basın aracılığıyla her zaman söylüyoruz, yüz yüze gelip konuşuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Artık bu defa basın aracılığıyla yapalım. Değerli belediye başkanımız gerçekten mağdur durumdayız sıcakta oturamayız. Ne yapacaksanız yapın bir an evvel muhtar evlerini hayata geçirin. Adıyaman Belediyesinin parası bitmez, Devletimizin parası bitmez. Muhtar evlerimizin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Oturduğumuz yer konteyner, bakın demirden sacdan yapılıyor, sıcaktan piştik."

