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Muhtarlardan iş insanı Güçlü’ye teşekkür plaketi

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve Yönetim Kurulu üyeşeri Adıyaman’a yapmış olduğu yatırımlar ve ihtiyaç sahibi ailelere verdiği destekten dolayı iş insanı Ziya Güçlü’yü makamında ziyaret teşekkür plaketi takdim etti.

28 Haziran 2022 Salı 14:32
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Muhtarlardan iş insanı Güçlü’ye teşekkür plaketi

Adıyaman için elini taşın altına koyan herkese minnettar olduklarını dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"İşadamımız Ziya Güçlü ağabeyimiz uzun süredir ilimizde yapmış olduğu yatırımlar sayesinde bir çok kardeşimizin iş sahibi olmasına vesile olduğu gibi özellikle Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize yapmış olduğu yardımlar takdire şayandır. Her ramazan ayında 33 mahalle muhtarımız ile istişare ederek belirlemiş olduğumuz listeler doğrultusunda Güçlü ailesi tarafından bizlere ulaştırılan yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmektedir. Federasyon yönetimimiz olarak ilimize bu şekilde katkı sunan, yatırım yapan ve ihtiyaç sahiplerine sahip çıkan hayırseverlerimize teşekkür etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Karınca kararınca yönetim kurulumuz adına bir teşekkür plaketi takdim ediyoruz. Bu vesileyle ilimize yapmış olduğu yatırım ve ihtiyaç sahibi ailelerimize sağlamış oldukları yardımlardan dolayı Ziya Güçlü ağabeyimiz başta olmak üzere Güçlü ailesine tüm muhtarlarımız ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz, keselerine bereket, Rabbim hayır hasenatlarını kabul eylesin." Dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden hayırsever iş insanı Ziya Güçlü ise şunları söyledi:
"Bizler ilimiz için bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Muhtarlarımız bugün bizlere teşekkür için gelmişler esasında biz onlara teşekkür ederiz. Çünkü muhtarlarımız sayesinde bizler gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Onlar yapmış olduğumuz yardımlarda bizim yükümüzü çekiyorlar. Allah hepsinden razı olsun, bugün yapmış oldukları nezaket ziyaretinde şahsıma sürpriz yapıp teşekkür plaketi takdim ettiler federasyon başkanımız Abdulkadir Geylani Taş başta olmak üzere bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" 
Konuşmaların ardından Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Federasyon Yönetim kurulu adına hayırsever iş insanı Ziya Güçlü’ya teşekkür plaketini takdim etti.

 

Kaynak: PHA
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