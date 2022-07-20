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Muhtarlar Federasyonundan Şafak’a 'Teşekkür' plaketi - Videolu Haber

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman'da yapmış olduğu hayır çalışmalarından ötürü Sümeyye Selvican Şafak’a teşekkür plaketi taktim etti.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:35
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Muhtarlar Federasyonundan Şafak’a 'Teşekkür' plaketi - Videolu Haber

"İhtiyaç sahibi ailemize ulaşarak hepimizin takdirini kazanmıştır"
Yapılan yardım çalışmalarının takdire şayan bir çalışma olduğunu dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş; "Sümeyye hanım son yıllarda Adıyaman’da bir çok ihtiyaç sahibi ailemize ulaşarak hepimizin takdirini kazanmıştır. Özellikle Mahalle muhtarlarımızı kala alıp, mahallelerde yapılan yardımları muhtarlarımızla ortak bir şekilde yürütmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Ramazan ayında gıda kolileri, bayram öncesi kıyafet yardımları, Kurban bayramında et dağıtımı gerçekten takdire şayan çalışmalar. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Federasyon yönetimi olarak ilimizde bu şekilde ihtiyaç sahiplerine destek olan hayırseverlerimize teşekkür mahiyetli birer plaket takdim etmeyi uygun gördük. İlimizde bir taş üstüne taş koyandan, bir garibanın karnını doyurandan, bir yetimin yüzünü güldürenden Allah razı olsun. Rabbim hayırseverlerimizin sayısını çoğaltsın."dedi.
"Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum"
Adıyaman Muhtarlar Federasyonuna misafir olmaktan mutlu olduğunu dile getiren hayırsever Sümeyye Selvican Şafak ise duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:
"Adıyaman’da yardım çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde sürdürmekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda muhtarlarımız değerli vakitlerini bize ayırarak bizimle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı en güzel şekilde ulaştırmamıza vesile oluyorlar. Muhtarlarımızın yanımızda olması çok önemli çünkü gittiğimiz mahallede gerçekten ihtiyaç sahibi kim varsa en iyi muhtarlarımız bilir. O nedenle muhtarlarımız sayesinde yardımlarımız gerçek sahibine ulaştırmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Abdulkadir Geylani Taş başta olmak üzere muhtarlarımıza teşekkür ediyorum"
Konuşmaların ardından Adıyaman’da yapmış olduğu yardımlardan dolayı Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Sümeyye Selvican Şafak’a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: PHA
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