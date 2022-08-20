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Muhtarlar Federasyonu'ndan Başkan Aydın'a plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, başarılı çalışmalarından ötürü ve muhtar evleri ve federasyon binasın yapımı konusundaki desteklerinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın plaket taktim etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:23
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Muhtarlar Federasyonu'ndan Başkan Aydın'a plaket

Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen istişare toplantısına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,  AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve muhtarlar katıldı. 
"Bizler sadece bir evraka imza atıp mühür basan kişiler değiliz"
Programda Adıyaman’da görev yapan muhtarların en önemli sorunlarından birisi olan muhtar evlerinin yapılacak olmasından büyük sevinç duyduklarını dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş,"Muhtarlarımız üstlenmiş oldukları görev vesilesiyle Valiliğin, milletvekillerinin, belediyenin ve kamu kurumlarının bir nevi temsilcisi konumunda olup, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu bakımdan değerli muhtarlarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Bizler sadece bir evraka imza atıp mühür basan kişiler değiliz. Üstlenmiş olduğumuz bir çok görev var o nedenle vatandaşa daha sağlıklı hizmet vermek adına muhtar evleri muhtarlarımız için şart. İlimize yapmış oldukları ziyarette İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu muhtarlarımız için ilk adımı atmış, muhtarlar federasyonu binamız ve muhtarlarımız için muhtar evi yapılması konusunda talimatlar vermişti. İlimiz için gecesini gündüzüne katan, meclisteki gururumuz TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın’da bu konuyu takip ederek, 33 mahallemize muhtar evi yapılmasının yanı sıra muhtarlar federasyon binamız içinde bizlere müjdeli haberi vermesi bizleri mutlu etmiştir. Genç yaşta siyasete atılmasına rağmen il başkanlığından başlayan başarılı çalışmaları sonrası meclis çatısı altında çok önemli görevler alan Ahmet Aydın başkanımız sadece Adıyaman’ın değil siyasi yaşamında adeta bölgenin ağabeyi konumuna gelmiştir. Her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelip, memleketimizin sorunları için elinden geleni yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Kendisini bir kez daha yürekten kutluyoruz, gurur duyuyoruz. Muhtar evlerimizin ve federasyon binamızın yapılması yönünde desteklerinden dolayı başta İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’ya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın’a ve emeği geçen herkese muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. 
"İlimize muhtarlarımıza şimdiden hayırlı olsun"
Memleket için çaba sarf eden vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlara şükranlarını sunduğunu ifade eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Muhtarlarımız demokrasimizin kılcal damarlarıdır, ulaşamadığımız noktalarda bizlerin gözü, kulağı ve adeta sesimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere mahallesinde yaşayan her bireyin, sağlığının takibinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, her konuda ilgili birimlerimize yol gösteren, onlarla birlikte gece gündüz çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz, bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük, bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Muhtarlarımız için ne yapsak azdır. Her fırsatta muhtarlarımızla bir araya geliyoruz, görev yaptıkları mahallelerinin sorunlarını dinliyoruz. Bu sefer muhtar evi ve federasyonu binası için kendi sorunlarını bize iletmişlerdi ilimizi ziyaret eden içişleri bakanımız sayın Süleyman Soylu bu konuda ilgili yerlere gerekli talimatları vermişti, bende Ankara’da bu konunun yakın takipçisi oldum ve kısmet olursa en kısa zamanda ilimizde 33 mahalleye muhtar evi ve muhtarlar federasyon binasını kazandıracağız. İlimize muhtarlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Bugün yine muhtarlarımızla birlikteyiz, istişarelerde bulunduk ve onların plaket sürpriziyle karşılaştık Federasyon Başkanı Adulkadir Geylani Taş başta olmak üzere muhtarlarımıza teşekkür ediyorum, onlardan aldığımız güçle ilimize en iyi hizmeti yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın plaket taktim etti.

 

Kaynak: PHA
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