Kırmızıtaş: Kemal Bağcı'yı unutturmayacağız

Basın Şehidi Kemal Bağcı'nın gazetecilik meslek ilkelerini kendilerine aktardığını ifade eden, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş,"Herkese buraya geldiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Merhum Kemal Bağcı bundan 25 yıl önce geçirdiği bir kaza sonrası basın şehidi olarak aramızdan ayrıldı. Mesleki olarak her zaman gençlere örnek olan, ilkeli duruşu ve gazeteciliği ile herkesin takdir ettiği bir isimdi. Öyle ki çeyrek asır önce aramızdan ayrılmış olmasına rağmen halen yıllardır O'nu mezarı başında rahmetle anıyoruz ve yad ediyoruz"dedi.

"Hepimiz için örnek bir insandı"

Gazeteci Kemal Bağcı'nın herkes için örnek bir insan olduğunun altını çizen Kırmızıtaş,"Kemal Bağcı hepimiz için örnek bir insandı. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Kendisinin bize gösterdiği yol ve mesleki bilgilerle bugünlere geldik. Biz de, kendisinden öğrendiklerimizi genç arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız. Bundan sonra da Kemal Bağcı'nın izinden gitmeye devam edeceğiz. Kendisini hiç bir zaman unutmadık unutturmayacağız. Kemal Bağcı'nın ailesi ailemiz oldu bundan sonrada olmaya devam edecek"diye konuştu.

Bağcı: Herkese teşekkür ediyorum

Gazeteci Kemal Bağcı'nın eşi Elif Bağcı ise, "Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Eşim Kemal Bağcı'nın vefatı edeli 25 yıl oldu, bizlere hiç unutturmadılar. Allah razı olsun Allah kimsenin başına vermesin hepimiz ölüp gideceğiz ama önemli olan arkadan güzel bir şeyler bırakmaktır eşim de güzel bir şeyler bıraktığına inanıyorum. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mezarı başında anılan Basın Şehidi Kemal Bağcı'ya Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve meslektaşları mezarına karanfil ve gül bırakarak dualarla andılar.

Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde tabelaya çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 22 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.