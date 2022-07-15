Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.382,44
ALTIN
955,54
DOLAR
17,45
STERLİN
20,78
EURO
17,56

Kahta’da şehitliğe karanfil bırakıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde '15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü' nedeniyle şehitlik ziyaret edilerek karanfil bırakılarak dua edildi.

15 Temmuz 2022 Cuma 21:15
5 Okunma
Kahta’da şehitliğe karanfil bırakıldı

Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6'ıncı yılında Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sefa Çetin, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, ve şehit yakınları katıldı.
İlçe müftüsü Rıfat çevik tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken daha sonra Şehitlik şehitlerin kabrine karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla başsağlığı dileklerini iletildi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehitler için Dergâh Camisi’nde mevlit okutuldu - Videolu Haber
Şehitler için Dergâh Camisi’nde mevlit okutuldu - Videolu Haber
Adıyaman’da şehitler için karanfil bırakılarak dua edildi
Adıyaman’da şehitler için karanfil bırakılarak dua edildi
Küçük çocuklara oyuncak alırken dikkat
Küçük çocuklara oyuncak alırken dikkat
Adıyaman'da '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' - Videolu Haber
Adıyaman'da '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' - Videolu Haber
Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı
Vali Çuhadar’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Kılınç'tan '15 Temmuz' mesajı
Başkan Kılınç'tan '15 Temmuz' mesajı
Kahtalı iş insanından Uganda’ya yardım eli
Kahtalı iş insanından Uganda’ya yardım eli
Hayırsever Şafak, ihtiyaç sahiplerini unutmuyor
Hayırsever Şafak, ihtiyaç sahiplerini unutmuyor
Etler yaz aylarında poşetlerle taşınmamalı
Etler yaz aylarında poşetlerle taşınmamalı
Çelik: Et ve Süt Kurumunun elde kalan kurbanlıkları satın alması memnuniyet verici
Çelik: Et ve Süt Kurumunun elde kalan kurbanlıkları satın alması memnuniyet verici
Başkan Kılınç: Kaynaklar yeterli fakat korkunç bir tüketim oluyor
Başkan Kılınç: Kaynaklar yeterli fakat korkunç bir tüketim oluyor
İHH 2.6 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı - Videolu Haber
İHH 2.6 milyon kişiye kurban eti ulaştırdı - Videolu Haber
Hayırsever Şafak, Bayram öncesi 300 çocuğu sevindirdi
Hayırsever Şafak, Bayram öncesi 300 çocuğu sevindirdi
Başkan Kılıç'tan ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık koyun sürprizi - Videolu Haber
Başkan Kılıç'tan ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık koyun sürprizi - Videolu Haber
İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı - Videolu Haber
İHH ekipleri Kurban çalışmaları için yola çıktı - Videolu Haber
Adıyaman'da küresel ısınma etkisini gösterdi - Videolu Haber
Adıyaman'da küresel ısınma etkisini gösterdi - Videolu Haber
Taştan: Et yemek veya farklı bir amaçla kurban olarak kesilen hayvana ortak olunamaz - Videolu Haber
Taştan: Et yemek veya farklı bir amaçla kurban olarak kesilen hayvana ortak olunamaz - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarının derdine derman oldu - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, çölyak hastalarının derdine derman oldu - Videolu Haber
Adıyaman’da tek yaşayan yaşlı adamın evi bayram öncesi temizlendi - Videolu Haber
Adıyaman’da tek yaşayan yaşlı adamın evi bayram öncesi temizlendi - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
Molozların altında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Molozların altında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Zabıta ekiplerinden Kurban Bayramı denetimi - Videolu Haber
Zabıta ekiplerinden Kurban Bayramı denetimi - Videolu Haber
Adıyaman’ın LGS şampiyonları ödüllendirildi
Adıyaman’ın LGS şampiyonları ödüllendirildi
Çocuklar dağıtılan dondurmalarla serinledi - Videolu Haber
Çocuklar dağıtılan dondurmalarla serinledi - Videolu Haber
İHH 100 bin çocuğa bayramlık hediye edecek - Videolu Haber
İHH 100 bin çocuğa bayramlık hediye edecek - Videolu Haber
Malatya Kayısı Festivaline hazırlanıyor
Malatya Kayısı Festivaline hazırlanıyor
Konukoğlu Ailesi Capital gönlü zenginler listesinde
Konukoğlu Ailesi Capital gönlü zenginler listesinde
Başkan Çelik: Sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri yetiştiricileri memnun etti
Başkan Çelik: Sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri yetiştiricileri memnun etti
İHH Somali’de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı - Videolu Haber
İHH Somali’de 10 bin 520 gıda kolisi dağıttı - Videolu Haber
İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi
İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim