Kahta’da şehitliğe karanfil bırakıldı

Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6'ıncı yılında Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sefa Çetin, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sırrı İnan, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, ve şehit yakınları katıldı.

İlçe müftüsü Rıfat çevik tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken daha sonra Şehitlik şehitlerin kabrine karanfil bırakarak, şehit yakınlarıyla başsağlığı dileklerini iletildi.