Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin koruma altına alındı

Kahta ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevi esnasında yavru kızıl şahini fark etti. Jandarma ekipleri tarafından uçamayan, beslenme ve bakıma ihtiyacı olan yavru kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahta Şube Şefliği görevlilerine teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru kızıl şahin tedavi altına alındı. Tedaviye alınan yavru kızıl şahin tedavisinin ardından ve uçacak duruma geldiğinde tekrardan doğaya salınacak.