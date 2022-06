İHH Somali’de iki yeni cami inşa etti - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanında yaptığı ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, inşa ettiği kalıcı eserlerle de mazlumlara, mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Çeşitli coğrafyalarda Müslümanlar için cami ve medreseler inşa eden İHH, yüzlerde tebessüme vesile oluyor. Bu çerçevede, Afrika’nın pek çok noktasındaki cami çalışmalarına iş insanları Kemal Başaran ve Ahmet Soyak’ın destekleriyle yenileri eklendi. Soyak Başaran Cami Projesi kapsamında Mogadişu şehrinin Wadajir bölgesinde ve Beydava’nın Hanane-2 Mahallesinde iki cami inşa edildi.

"Aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyor"

Mogadişu’daki cami, aynı anda 250 kişinin ibadet edebileceği büyüklükte ve yanındaki Kur’an Kursu ile birlikte inşa edildi. Kur’an Kursu’nda her dönem 50 çocuğun eğitim alması planlanıyor. Caminin açılışına, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Kemal Başaran’ın oğlu Mustafa Başaran, Ahmet Soyak’ın damadı Ergün Taşpınar, İHH görevlileri ve Somalili Müslümanlar katıldı.

"Kur’an kursunda her yıl 200 öğrenci eğitim alacak"

Beydava şehrinin Hanane-2 Mahallesi'nde inşa edilen camii ise, toplam 400 metre kare alana kuruldu. 700 ailenin ikamet ettiği mahallede ibadete açılan caminin içinde Kur-an Kursu da inşa edildi. Kur’an kursunda her yıl 200 öğrencinin eğitim alması hedefleniyor.

İHH, dünyanın dört bir yanında inşa ettiği kalıcı eserlerle mazlumlara, savaş mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

